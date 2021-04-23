Это совместная работа певицы с румынским исполнителем и композитором Sickotoy.

Украинская певица MARUV презентовала клип на песню «Call 911».

Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

Это ее совместная работа с румынским исполнителем и композитором Sickotoy.

В клипе можно увидеть много сцен сексуального характера в темно-красных тонах. Сама MARUV в нем предстает в образе роковой соблазнительницы в откровенном белье, кожаном длинном плаще и строгих туфлях на шпильках.

Новый клип MARUV: видео

Новый клип MARUV: реакция сети

Поклонники уже успели оценить новую видеоработу певицы:

«Кто-нибудь, позвоните в 911, потому что это очень горячо!», «Наконец-то, Марув стала сутенершей-наркобаронессой», «Боже, какой шикарный образ у Марув! Самый лучший из всех, прям вау», «Пятница стала еще лучше», «Мощь», «Моника Белуччи вышла из чата», «Нет, ну вы видели какая она сладкая, когда идет по лестнице?».

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Автор: Катерина Шварц