Популярная британская певица и модель Дуа Липа посетила вечеринку после музыкальной премии BRIT Awards в откровенном наряде.
Читайте также"Самая сексуальная": Дуа Липа в откровенном боди подразнила фанатов (фото)Фото того как она выглядела, 25-летняя исполнительница опубликовала в своем Instagram.
На ней – белое корсетное мини-платье без рукавов бренда Vivienne Westwood, черные чулки и туфли на высоких каблуках.
Наряд Липы дополнили аксессуары: жемчужное колье, серьги, браслеты.
В сети образ певицы сочли чересчур вульгарным. Многие пользователи раскритиковали ее наряд: «Как стриптизерша», «Как пошло», «Выглядит дешево», «Образ девушки легкого поведения».
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