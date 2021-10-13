В послужном списке знаменитого британского комика есть немало серьезных драматических ролей.

13 октября 2021 года британскому комику Саше Барону Коэну, известному в первую очередь по роли Бората, исполняется 50 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить, чем еще запомнился Коэн.

Коэн впервые привлек к себе внимание как создатель сатирических персонажей. В середине 90-х он предстал в образе албанского репортера Кристо, который стал прообрзом казахского журналиста Бората Сагдиева. Но первый успех к актеру пришел в конце 90-х благодаря сценическому образу рэпера Али Джи. Одеждой, манерами и речью персонаж подражал растаманам и джанглистам, одновременно высмеивая белых англичан, подражающих уличной культуре чернокожих американцев. В этом качестве артист несколько лет вел свою программу "Шоу Али Джи" для подростков, интервьюируя общественных деятелей Великобритании на серьезные социальные темы. В 2002 году в прокат вышел полнометражный фильм "Али Джи в парламенте".

Еще во время выхода "Шоу Али Джи" публике были представлены другие два сценических образа Коэна, которые получили собственные полнометражные фльмы – казахский журналист Борат Сагдиев и австрийский фэшн-журналист-гомосексуалист Бруно Гехард.

Смелый и совершенно неполиткоректный фильм "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана", выпущенный в 2006 году по сценарию самого Коэна, наделал много шуму и сделал комика знаменитым на весь мир. Будучи расистом, сексистом и гомофобом, Борат по приказу Министерства информации Казахстана отправляется в США для создания документального фильма-репортажа. Там он, разумеется, попадает в множество курьезных ситуаций. Изначально фильм вызвал праведный гнев во многих странах мира, в том числе в Украине, где его не допустили к прокату. А вот в самом Казахстане фильм не запрещали и со временем даже приняли. Критики же высоко оценили картину, отметив, что на фоне всех этих шуток за гранью фильм затрагивает многие проблемы в современном обществе. В итоге "Борат" получил множество престижных номинаций, в том числе на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, также Коэн получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

В 2009 году вышел еще один известный фильм Коэна – "Брӱно". На этот раз он повторил образ австрийского журнаалиста-гомосексуалиста, который после увольнения с работы решает добиться славы любой ценой, отправляясь в увлекательное путешествие. Как и в случае с "Али Джи" и "Боратом", часть сцен фильма снималась с реальными персонажами, которые совершенно не подозревали, что их снимают. Например, с американским конгрессменом Роном Полом.

Разумеется, Коэн и дальше продолжил исполнять комедийные роли. Например, генерала-адмирала Хаффаза Аладина – диктатора богатой нефтью североафриканской страны Вадии в фильме "Диктатор" и других комедиях.

Но также ему удалось доказать, что он способен играть и серьезные драматические роли. Так, в 2007 году он сыграл одну из ролей в мрачном мюзикле Тима Бертона "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" с Джонни Деппом в главной роли.

В 2012 году Коэн появился в драматическом мюзикле "Отверженные" по роману Вюктора Гюго, актерский ансамблю которого получил множество престижных наград и номинаций.

В 2019 году на Netflix вышел биографический драматический сериал "Шпион" с Коэном в главной роли. Здесь он сыграл роль израильского разведчика Эли Коэна, который в 1960-е годы жил в Дамаске и, благодаря своему таланту, смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги. На протяжении нескольких лет он вёл активную и суперэффективную разведку в пользу Израиля, пока не был раскрыт в 1965 году.

В 2020 году Netflix выпустил еще один проект с Коэном – судебную драму "Суд над чикагской семеркой" от режиссера Аарона Соркина. Фильм рассказывает о деле группы протестующих против войны во Вьетнаме, обвиненных в заговоре о пересечении границ штата с целью подстрекательства к беспорядкам на съезде Демократической партии 1968 года в Чикаго. За эту роль Коэн получил номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Также в 2020 году вышел "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана", события которого происходят спустя 14 лет после первого фильма. Вернувшись из США в Казахстан, Борат попал в немилость к властям и был отправлен в ГУЛАГ за то, что опозорил страну на весь мир. Однако в итоге президент Казахстана решает помиловать Бората, чтобы вновь отправить его с важной миссией в США. За "Бората 2" Коэн получил вторую номинацию на "Оскар" в катерии "Лучший адаптированный сценарий", а также награду "Золотой глобус" за "Лучшую мужскую роль в комедии и мюзикле".

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Автор: Марина Григоренко