По его словам, лучшие ленты обошли достаточным вниманием зрителей из-за жанра.

Роберт Дауни-младший признался, что чувствовал себя "уязвимым" после съемок "Мстителей: Финал". По его мнению, некоторые из его лучших работ были недооценены из-за жанра.

Как сказал Дауни-младший в комментарии к журналу Variety, состояние "уязвимости" углубил провал "Удивительного путешествия доктора Дулиттла" в прокате. Однако актер считает, что в конце концов ситуация пошла ему на пользу.

"После стольких лет в коконе Marvel я почувствовал себя уязвимым. Некоторые из моих лучших актерских работ были в MCU, но они остались незамеченными из-за жанра. В результате я оказал себе услугу, потому что вся моя уверенность испарилась. Из-под меня будто выдернули ковер, и я снова стал человеком, который готов учиться", - отметил актер.

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Серьезный кризис в Marvel

Кинокомпания Marvel, которая уже через неделю выпустит свой новый фильм "Марвелы", похоже, переживает серьезный кризис и пытается найти пути выхода из нее.

Как пишет в своей большой статье издание Variety, в сентябре этого года группа креативщиков Marvel, включая руководителя студии Кевина Файги, собралась в Палм-Спрингс на ежегодное выездное событие студии. Однако, в отличие от предыдущих лет, атмосфера встречи была тревожной из-за целого ряда проблем, с которыми сейчас сталкивается студия.

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