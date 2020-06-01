Режиссер "Властелина Колец" рассказал, как родилась сцена-мем с Боромиром

У Шона Бина не было времени учить текст, так что он прикрепил распечатку сценария к коленке.

Режиссер культовой трилогии «Властелин колец» на онлайн-встрече с кастом фильмов поделился подробностями съемок. В частности – рассказал о происхождении сцены с Боромиром на совете Элронда, которая со временем стала мемом.

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Как сообщает «Игромания», встреча каста была организована актером Джошом Гадом. К ней присоединились режиссер саги Питер Джексон и композитор Говард Шор.

Джексон рассказал о сцене на совете Элронда, где Боромир произносит знаменитую фразу «Нельзя так просто взять и войти в Мордор». По его словам, эту речь авторы фильмов написали буквально в ночь перед съёмками сцены.

Исполнитель роли Боромира Шон Бин получил текст лишь утром, поэтому он распечатал его и прикрепил к коленке. Когда актер наклонял голову вниз, то на самом деле просто сверялся со сценарием.

Кроме того, исполнитель роли Гендальфа Иэн Маккеллен на встрече вспоминал, что его первой сценой стала встреча с Фродо в Шире, а второй — прощание с хоббитами в «Возвращении короля», что стало для актёра несколько странным опытом.

Напомним, в феврале американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в саге "Властелин колец", впервые стал папой.

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