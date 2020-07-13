На фоне пандемии пятый эпизод "Звездных войн" снова возглавил кинопрокат в США

После открытия кинотеатров в США там в основном показывают старые фильмы.

Пятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» занял первое место в американском кинопрокате, который медленно оживает после жесткого карантина.

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Как сообщает Deadline, по итогам уик-энда лента 1980 года собрала 175 тысяч долларов в 483 кинотеатрах, которым разрешили возобновить работу на фоне пандемии. Отмечается, что лента вырвалась в топ проката впервые с 1997 года, когда в кинотеатрах выпустили ее переизданную версию.

Второе место в прокате занял кинокомикс «Черная Пантера», а третье – оскароносный анимационный фильм «Головоломка» (2015) от Pixar. Таким образом, первую тройку проката удерживают фильмы Disney.

После открытия кинотеатров в США там в основном показывают старые фильмы. Ранее в прокат пустили такие классические хиты как «Охотники за привидениями», «Челюсти» и «Парк Юрского периода».

Ранее режиссёры Роберт Родригес и Пейтон Рид, которые приняли участие в работе над вторым сезоном сериала «Мандалорец», показали фото со съемочной площадки.

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