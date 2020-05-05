Опубликованы свежие кадры со съемочной площадки второго сезона "Мандалорца"

Новый сезон шоу должен выйти на экраны в октябре.

Режиссёры Роберт Родригес и Пейтон Рид, которые приняли участие в работе над вторым сезоном сериала «Мандалорец», показали фото со съемочной площадки.

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Так, Родригес опубликовал в Twitter фото, на котором он позирует с куклой «Малыша Йоды». По словам режиссера, ему выпала редкая привилегия работать с «самой большой звездой во вселенной».

Пейтон Рид в свою очередь опубликовал фотографию, своего режиссерского кресла, на котором оставили фото шлема главного героя сериала.

События сериала «Мандалорец» разворачиваются во вселенной «Звездных войн», и повествуют о наемнике, который взял на себя ответственность защищать инопланетного младенца. Второй сезон шоу должен выйти на экраны в октябре.