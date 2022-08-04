"Скоростной поезд", "Добыча" и "Еж Соник 2": главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинских кинотеатрах ожидаются комедийный боевик "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом, приключенческая комедия "Еж Соник 2", ретроспектива одного из лучших украинских фильмов "Белая птица с черной отметиной" и еще несколько новинок. Онлайн, между тем, выйдут долгожданный приквел франшизы о Хищнике – "Добыча", остросюжетная драма "Тринадцать жизней" о спасении футбольной команды из пещеры в Таиланде, мультфильм "Лайтер", который является приквелом "Истории игрушек", и еще несколько новинок. Детальнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Скоростной поезд / Bullet Train (США, 2022)

Фильм "Скоростной поезд", основанный на романе Котара Исаки "Жук Мария", расскажет о нескольких наемных убийцах, которые оказываются вместе в скоростном поезде, и всех их связывает одна и та же миссия.

Режиссером фильма стал Дэвид Литч, который до этого работал над фильмами "Дэдпул 2" и "Форсаж: Гоббс и Шоу".

Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт ("Одиннадцать друзей Оушена", "Бесславные ублюдки"), Сандра Буллок ("Скорость", "Мисс Конгениальность"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители: Эра Альтрона", "Тенет"), Джои Кинг ("Фарго", "Будка поцелуев"), Зази Битц ("Дедпул 2", "Джокер"), Брайан Тайри Генри ("Вдовы", "Вечные"), Хироюки Санада ("Мортал Комбат: Смертельная битва", "47 ронинов"), Карен Фукухара ("Отряд самоубийц", "Пацаны"), Майкл Шеннон ("Форма воды", "Достать ножи") и другие.

В украинских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 4 августа.

Лайтер / Lightyear (США, 2022)

До украинских кинотеатров анимационный научно-фантастический фильм "Лайтер" от киностудии Pixar пока так и не добрался, однако уже 3 августа он станет доступным для просмотра на Disney+. Фильм является спин-оффом/приквелом серий мультфильмов "История игрушек", в котором рассказывается история происхождения персонажа-фигурки космического рейнджера Базза Лайтера.

Лайтера в мультфильме озвучил Крис Эванс ("Первый мститель", "Серый человек", "Достать ножи"). Также к озвучке присоединились Кеке Палмер ("Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", "Ноу"), Джеймс Бролин ("Ужас Амитивилля", "Трафик"), Тайка Вайтити ("Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо", "Тор: Любовь и Гром) и другие.

Фильм вышел в прокат 17 июня 2022 года и получил в целом положительные отзывы. Критики отметили анимацию, актерскую озвучку, саундтрек и развлекательную составляющую, однако имели вопросы к сценарию. Также фильм попал в скандал из-за сцены с однополым поцелуем, за которую на некоторых киноагрегаторах ему намеренно занижали рейтинги.

Еж Соник 2 / Sonic the Hedgehog 2 (США, Япония, 2022)

Анимационно-игровой фильм "Еж Соник 2", основанный на серии видеоигр от компании Sega, станет продолжением одноименного фильма 2020 года. Как и в прошлом фильме, на экране будут объединены рисованные персонажи и живые актеры.

Главным антагонистом станет Доктор Роботник в исполнении Джима Керри, который на этот раз объединится со злобной красной ехидной Наклзом (в оригинале персонаж озвучил Идрис Эльба), чтобы найти таинственный Мастер Изумруд и победить Соника.

Также в фильме снимались Джеймс Марсден ("Трасса 60", "Люди Икс") и Шемар Мур ("Мыслить как преступник", "Спецназ города ангелов").

В мировой прокат фильм вышел еще в марте 2022 года, но до украинских кинотеатров он добрался лишь 4 августа. В целом фильм получил положительные отзывы и вошел в десятку самых кассовых фильмов года, собрав в прокате более 400 миллионов долларов. Критики сошлись на мнении, что, возможно, фильм и не такой яркий, как игры, но точно понравится тем, кто остался доволен первым фильмом. Более того, уже известно, что у фильма будет полнометражное продолжение и еще один спин-офф в виде сериала.

Белая птица с черной отметиной / Білий птах з чорною ознакою (Україна, 1971)

С 4 августа в некоторых кинотетрах пройдут ретроспективные показы одного из лучших фильмов за всю историю украинского кинематографа – драма "Белая птица с черной отметиной" от режиссера Юрия Ильенко.

Картина, события которой разворачиваются с 1937 по 1947 год на Буковине, когда голод и румынизация населения привели к повсеместному обнищанию населения, рассказывает о трагической судьбе семьи украинских селян. Одну из главных ролей в фильме сыграл Богдан Ступка.

Маленькая мама / Petite Maman (Франция, 2021)

Также 4 августа в ограниченный кинопрокат выйдет новая работа французской режиссерки, сценариски и ФЭМ-активистки Селин Сьяммы – драма "Маленькая мама". Как и предыдущая ее лента "Портрет девушки в огне" (собственно, команда фильма и помогала ей работать над новинкой), эта картина метко представляет женский взгляд в современном кинематографе.

В центре сюжета фильма – восьмилетняя Нелли, которая помогает родителям разбирать вещи в доме умершей бабушки и пытливо изучает окрестности. Вдруг девочка встречает в лесу ровесницу, словно близнец, похожую на нее саму. Новую подругу зовут так же, как маму Нелли.

Мировая премьера картины состоялась в 2021 году в рамках основного конкурса Берлинале, а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне работа получила Приз зрительских симпатий. Также картина получила высокие отзывы от кинокритиков. Особенно они отметили актерскую игру близняшек Жозефины и Габриэль Санс, которые исполнили главные роли.

Фильм "Маленькая мама" покажут только в избранных кинотеатрах, он будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Мамочки / Matky (Чехия, 2021)

Еще одна европейская новинка в украинских кинотеатрах 4 августа – романтическая комедия "Мамочки", в центре сюжета которой окажутся четыре абсолютно разные и одновременно такие похожие матери: блогерша, которая рожает в прямом эфире; уставшая "яжемать"; мама, которая скоро родит и мать "не в ресурсе". Все они знают, что такое взлеты и падения, любовь и ненависть, расставание и возвращение, но в центре всего этого – жизнь.

В мировой прокат фильм вышел еще в 2021 году и получил средние отзывы.

Добыча / Prey (США, 2022)

5 августа онлайн (Hulu/Disney+) выйдет фантастический боевик "Добыча", который станет приквелом культовой франшизы о "Хищнике". На этот раз события фильма будут разворачиваться во время Гражданской войны в США (1861-1865 годы), а главной героиней станет женщина из племени коренных американцев команчи, которая вопреки гендерным нормам и традициям хочет стать воином. Она получит такой шанс, когда столкнется с Хищником, который впервые оказался на Земле.

Режиссером фильма стал Дэн Трахтенберг, который до этого снял высоко оцененный фантастический триллер "Кловерфилд, 10", один из эпизодов "Черного зеркала" и премьерный эпизод "Пацанов".

Главную роль в фильме исполнила Эмбер Мидфандер, которая до этого снималась в основном в сериалах ("Легион", "Розуэлл, Нью-Мексико", "Фарго").

Предпоказы фильма состоялись на San Diego Comic-Con в июле 2022 года, где он получил в основном положительные отзывы.

Тринадцать жизней / Thirteen Lives ( США, 2022)

Еще одна громкая онлайн-новинка недели – биографическая остросюжетная драма "Тринадцать жизней", которая расскажет о событиях спасательной операции в пещере Тхамлуангнангнон в Таиланде в 2018 году, когда юношеская футбольная команда и их тренер оказались в ловушке в пещере на 18 дней.

Главные роли в фильме исполнили Вигго Мортенсен ("Властелин колец", "Зеленая книга", "Оправданная жестокость"), Колин Фаррелл ("Лобстер", "Бэтмен", "Джентельмены"), Джоэл Эджертон ("Великий Гэтсби", "Король", "Легенда о Зеленом рыцаре"), Том Бейтман ("Смерть на Ниле", "Демоны Да Винчи") и другие.

Режиссером фильма выступил оскароносный Рон Ховард, который до этого снял такие ленты, как "Игры разума", "Аполлон-13", "Код Да Винчи" и "Гонка".

Фильм вышел в ограниченный прокат в США еще 29 июля 2022 года, получив в основном положительные отзывы. Онлайн фильм станет доступен 5 августа на платформе Amazon Prime Video.

Восстание Черепашек-Ниндзя / Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (США, 2022)

Также 5 августа Netflix выпустит анимационный комедийный фильм об очередных приключениях Черепашек-Ниндзя. События мультфильма будут происходить через 2 года после того, как черепашки победили своего главного противника Шреддера. Однажды к ним приезжает таинственный незнакомец из будущего с ужасным предупреждением. Теперь черепашка Лео вынужден возглавить своих братьев – Рафа, Донни и Майки – в борьбе за спасение мира от ужасных инопланетян Крэнгов.

Они/Их / They/Them (США, 2022)

Кроме того, Peacock 5 августа выпустит слэшер с игрой слов в названии "They-Slash-Them", который стал режиссерским дебютом для американского драматурга Джона Логана (известен как сценарист фильмов "Гладиатор", "Авиатор", "007: Спектр" и многих других кинохитов).

События фильма разворачиваются в конверсионном лагере, где группа ЛГБТ-подростков проходит терапию по "перевоспитанию". Вдруг на них начинает охотиться серийный убийца.

Главные роли в фильме исполнили Кевин Бейкон ("Аполлон-13", "Невидимка", "Люди Икс: Первый класс"), Керри Престон ("Настоящая кровь", "Хорошая жена"), Анна Кламски ("Вице-президент", "Изобретая Анну") и другие.

Фильм был представлен в конце июля 2022 года на ЛГБТ-кинофестивале "Аутфест" в Лос-Анджелесе, где получил средние отзывы.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы августа 2022 года – на этой неделе выходит фэнтези-сериал "Песочный человек", снятый по одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана.

Марина Григоренко