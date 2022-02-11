В этом проекте звезда "50 оттенков серого" сыграл главную роль.

Стриминговый сервис HBO Max представил официальный трейлер мини-сериала под названием "Турист" с Джейми Дорнаном в главной роли.

В ленте также снимались Даниэль МакДональд и Дэймон Хэрриман.

По сюжету британец путешествует по Австралии. Во время поездки на автомобиле в него врезается грузовик. Герой чудом остается живым, но теряет память. Все следующие дни он будет пытаться выяснить обстоятельства своей прошлой жизни и произошедшей аварии.

В мини-сериале 6 серий, которые поставили Крис Суини ("Вернуться к жизни") и Дэниэл Неттхайм ("Охотник").

Премьера на онлайн-платформе состоится 1 марта этого года.

Кто такой Джейми Дорнан

Первой экранной работой Дорнана стала историческая драма Софии Коппола "Мария-Антуанетта" 2005 года с Кирстен Данст в главной роли. Продолжая работу в кино, Дорнан появился с весьма значительной ролью в британской драме "Тени на Солнце" 2008 года. Также Дорнан снялся в британском сериале "Крах" вместе с Джиллиан Андерсон, где исполнил роль серийного убийцы.

Однако наибольшего успеха Дорнан добился благодаря роли миллиардера Кристиана Грея в экранизации бестселлера "Пятьдесят оттенков серого" с Дакотой Джонсон. При этом он получил негативные отзывы от критиков за свою игру в фильме.

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