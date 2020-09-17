Новый фильм называется "Грань времени".

В сети появился трейлер фантастического триллера "Грань времени", в котором сыграет Джейми Дорнан. Премьера фильма запланирована на 23 октября.

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Еще одного главного героя сыграет Энтони Маки, который снимался в "мстителях:Финал", передает 112.ua.

Согласно сюжету, два врача скорой помощи и друга Стив и Деннис оказываются в центре странного дела. Они выясняют, что причиной серии жутких происшествий стал новый наркотик - таинственное вещество, которое меняет восприятие реальности и времени.

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Автор: УНИАН