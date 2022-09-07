Вышел дублированный трейлер экшн-триллера "Покаяние" (The Enforcer), главную роль в котором исполнил Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Кожа, в которой я живу", "Uncharted: Неизведанное").
Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 22 сентября 2022 года.
В центре сюжета фильма – наемный убийца по имени Куда. Однажды он встречает 15-летнюю девушку Билли, которой некуда вернуться и не к кому обратиться. Билли напоминает Куде его собственную дочь-подростка. Когда герой узнает, что владелица стриптиз-клуба силой затянула Билли в киберсекс-торговлю, Куда готов пожертвовать всем ради спасения девушки.
Кроме Бандераса в фильме сыграли Кейт Босворт ("Возвращение Супермена", "Двадцать одно", "Соломенные псы"), Золи Григгс ("Wu-Tang: Американская сага", "Макс Фист") и другие.
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