Не прошло и дня как артистка попала в глобальный чарт и украсила обложку топовой музыкальной платформы.

Над альбомом артистка работала с командой почти полгода. Именно он является началом нового витка SONYA KAY.

"Мы очень тщательно работали над каждым треком и я точно знаю, что они зацепят слушателя и каждый сможет найти, что-то для себя в этом мини альбоме. Мой альбом это настоящий драйв эмоций", - говорит певица.

Почти полтора года артистка стояла на распутье, однако овладела собой и презентует альбом песен, который содержит такие песня как "Драйв", "Малышка", "Забери" и "Чувствуй".

Читайте такжеСтало известно, в каком городе пройдет Евровидение-2022"Я человек очень самокритичный, но хочу сказать, что я очень довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо, так как артист должен всегда делать что-то новое, чтобы на него было интересно смотреть и слушать", - резюмировала артистка.

Добавим, что в день релиза артистку поддержали не только поклонники, но и радиостанции и звездные коллеги. Как отметила Sonya Kay - это только начало.

Напомним, ранее SONYA KAY рассказала, как пережила смерть отца и коронавирус у мамы.

Кто такая Соня Кей

Соня является племянницей украинской певицы Софии Ротару. Девушку назвали в честь ее знаменитой тети. Сольная карьера Сони началась с песни "Дождь", затем "Белый снег". В мае 2018 года была номинирована на получение премии Золотая Жар-птица за "Прорыв года".

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Автор: Диана Могилевич