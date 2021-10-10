Над альбомом артистка работала с командой почти полгода. Именно он является началом нового витка SONYA KAY.
"Мы очень тщательно работали над каждым треком и я точно знаю, что они зацепят слушателя и каждый сможет найти, что-то для себя в этом мини альбоме. Мой альбом это настоящий драйв эмоций", - говорит певица.
Почти полтора года артистка стояла на распутье, однако овладела собой и презентует альбом песен, который содержит такие песня как "Драйв", "Малышка", "Забери" и "Чувствуй".
Читайте такжеСтало известно, в каком городе пройдет Евровидение-2022"Я человек очень самокритичный, но хочу сказать, что я очень довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо, так как артист должен всегда делать что-то новое, чтобы на него было интересно смотреть и слушать", - резюмировала артистка.
Добавим, что в день релиза артистку поддержали не только поклонники, но и радиостанции и звездные коллеги. Как отметила Sonya Kay - это только начало.
Напомним, ранее SONYA KAY рассказала, как пережила смерть отца и коронавирус у мамы.
Кто такая Соня Кей
Соня является племянницей украинской певицы Софии Ротару. Девушку назвали в честь ее знаменитой тети. Сольная карьера Сони началась с песни "Дождь", затем "Белый снег". В мае 2018 года была номинирована на получение премии Золотая Жар-птица за "Прорыв года".
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