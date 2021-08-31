Соня Кей решила вернуться на сцену.

На долгое время из медийного пространства исчезла украинская певица, племянница Софии Ротару - Sonya Kay. Какие подводные камни стояли на ее пути и через что пришлось пройти певице, читайте в эксклюзивном материале УНИАН.

Sonya рассказала, что потеряла отца, и очень болезненно переживала эту трагедию.

"Это было страшно и мне до сих пор не верится, что его уже нет. Так же хочется ему позвонить, поговорить, посмеяться и крепко обнять. Я переслушиваю его голосовые сообщения, перечитываю смс, вроде кажется что он рядом, что он тут и мне становится легче. Для меня он был лучшим отцом, а для моей мамы лучшим мужем! Для меня их отношения были примером, какой должна быть семья", - рассказывает Sonya.

Почти полтора года певица мало появлялась в Instagram и не показывала всех эмоций и переживаний. Кроме тяжелой потери отца, певицу охватила глубокая депрессия и известие о заболевании матери на коронавирус.

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"Врачи сказали, что состояние тяжелое и нам надо надеяться на чудо, что шансы 50 на 50. Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ему свои настоящие эмоции. На тот момент когда мы узнали что мама заболела на коронавирус, у моего мужа было день рождения, мы были в Херсоне и сразу приняли решение поехать в Черновцы! Начали искать лекарства, которые было очень трудно найти, передавали еду в больницу и делали все для того, чтобы мама ни за что не переживала и имела позитивный настрой", - констатирует Sonya.

Певица не привыкла жаловаться на публику. Чем показывает свою храбрость и отважность.

"Мой отец был моим главным поклонником, и я через боль взяла себя в руки и посвятила 4 месяца работы в студии над новыми треками с моей командой. Мы подготовили мини-альбом с очень крутыми треками, которые, надеюсь, произведут взрыв в музыкальном пространстве", - говорит певица.

Также Sonya Kay добавила, что новые треки обязательно будут подкреплены и новым образом, который удивит каждого: "Будем удивлять новыми крутыми образами и стилем. Мы очень долго и усердно работали. Вадим Поротков и Аиша Милевская - они у меня самые лучшие!"

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Автор: Диана Могилевич