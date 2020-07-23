Сериал "Перри Мэйсон" продлили на второй сезон
15:31, 23 июля 2020Кино и музыка
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Премьера первого сезона состоялась в июне 2020 года.
Сериал скоро выйдет / Скриншот YouTube
Детективный мини-сериал "Перри Мэйсон" по мотивам серии романов Эрла Стенли Гарднера будет продлен.
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НВО покажет второй сезон, передает Hollywood Reporter.
Премьера первого сезона состоялась в июне 2020 года. Так как он получил много хвалебных отзывов, а первые пять серий посмотрели 8 миллионов человек, было принято решение снять второй сезон.
Напомним, что действия сериала происходят в Лос-Анджелесе 1930-х годов в разгар Великой депрессии. Согласно сюжету, известный адвокат Перри Мэйсон расследует сложные дела своих клиентов.
Как сообщал УНИАН, Netflix опубликовал постер нового сезона сериала "Люцифер".
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