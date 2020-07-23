Сериал "Перри Мэйсон" продлили на второй сезон

Премьера первого сезона состоялась в июне 2020 года.

Премьера первого сезона состоялась в июне 2020 года. Так как он получил много хвалебных отзывов, а первые пять серий посмотрели 8 миллионов человек, было принято решение снять второй сезон.

Напомним, что действия сериала происходят в Лос-Анджелесе 1930-х годов в разгар Великой депрессии. Согласно сюжету, известный адвокат Перри Мэйсон расследует сложные дела своих клиентов.

Как сообщал УНИАН, Netflix опубликовал постер нового сезона сериала "Люцифер".

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