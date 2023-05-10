Первые три эпизода сериала выйдут одновременно 9 июня 2023 года на Apple TV+.

Стриминговый гигант Apple TV+ выпустил дебютный трейлер сериала-антологии "Переполненная комната" (The Crowded Room) с Томом Холландом в главной роли.

В первом сезоне, снятом по мотивам романа Дэниела Киз "Таинственная история Билли Миллигана", главными героями стали мужчина с множественными расстройствами личности Дэнни Салливан и женщина-врач Рия, которая пытается ему помочь, а параллельно разобраться с собственной жизнью.

Кроме Холланда ("Человек-паук" от Marvel, "Дьявол навсегда", "Черри"), в сериале сыграли Аманда Сейфрид ("Дрянные девчонки", "Мамма Миа!", "Отверженные"), Эмми Россум ("Призрак оперы", "Бесстыдники") и Джейсон Айзекс (франшиза "Гарри Поттер", "Смерть Сталина").

Шоураннером сериала выступил Акива Голдсман, который в свое время получил "Оскар" за сценарий к фильму "Игры разума" (2001). Также на его счету сценарий к таким фильмам, как "Клиент"(1994), "Бэтмен навсегда"(1995) и "Код да Винчи " (2006). Кроме того, он работал над отдельными эпизодами сериалов "Грань", "Звездный путь" и "Титаны".

В первом сезоне сериала будет 10 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно 9 июня 2023 года. Остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 28 июля.

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