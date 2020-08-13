Об Оззи Осборне и его супруге снимут романтический байопик

Оззи и Шэрон познакомились в конце семидесятых. После развода со своей первой женой Оззи женился на Шэрон в 1982 году.

Британский рок-музыкант, экс-лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн получит собственный байопик. У фильма будет одна особенность – он будет сосредоточен не на музыкальной карьере Оззи, а на истории его любви с Шэрон Арден, которая потом стала его супругой.

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Об этом музыкант рассказал изданию The Rolling Stone. "Он будет о Шэрон и обо мне и о наших отношениях. О том, как мы встретились, влюбились и поженились. Она – моя вторая половинка. Она очень выросла со мной и я очень вырос с ней. Мы недавно отметили 38-ю годовщину свадьбы", - рассказал музыкант.

Шэрон также поделилась впечатлением о будущем фильме. По ее словам, картина будет отличаться от недавних хитов кинопроката "Богемной рапсодии" и "Рокетмена". "Он не будет таким, как другие истории, не "рок-н-ролл, безумие и вот я уже дедушка". Он будет гораздо больше", - сказала она. Осборн также раскритиковала "Богемную рапсодию" за коверканье фактов и выхолащивание истории с целью привлечь к музыке Queen более молодую аудиторию. И добавила: "Наш фильм будет гораздо более реальным. Мы не хотим, чтобы он был до блеска вылизанным и все такое. Мы не делаем его для детей. Это взрослое кино для взрослых".

Продюсированием картины займется компания сына пары Джека Осборна. Джек подтвердил, что разработка проекта находится на очень ранней, но активной стадии и что для фильма уже нашли сценариста.

Оззи и Шэрон познакомились в конце семидесятых. После развода со своей первой женой Оззи женился на Шэрон в 1982 году, и пара вырастила троих детей, включая Джека, в то время как Шэрон продолжала управлять карьерой Оззи.

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