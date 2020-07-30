На что пойти в кино с 30 июля: долгожданная премьера триллера «Неистовый» и возвращение «Богемской рапсодии»

После относительно спокойной прошлой прокатной неделе, где не было ни одной громкой премьеры, с 30 июля до украинских кинотеатров все же добралось несколько новых фильмов. Хотя заявленный ранее на эту дату «Довод» Кристофера Нолана вновь перенесся, киноманов наверняка порадует долгожданный фильм с Расселом Кроу.

Неистовый / Unhinged (США, 2020)

Остросюжетный триллер «Неистовый» с легендарным Расселом Кроу в главной роли очень долго и мучительно пробирался к большим экранам. Изначально его выход был запланирован на конец августа – начало сентября 2020 года, потом уже в карантин его передвинули на начала июля, чтобы «протестировать» готовность зрителя ходить в кинотеатры в новых условиях, а позже еще пару раз передвигали. Однако 30 июля это наконец произойдет!

По сюжету, опаздывая на работу, молодая мать Рейчел обгоняет другого водителя на светофоре. Это импульсивное решение приводит к тому, что все близкие и друзья героини становятся мишенью психопата, который хочет преподать ей серию смертельных уроков. У женщины и ее сына не остается другого выбора, как попытаться выжить в этой смертельной игре, которая набирает скорость с каждой секундой.

Режиссером фильма стал американец Деррика Борте («Семейка Джонсов», «Лондон-Таун»), а главные роли в картине исполнили Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума», «Славные парни», «Поезд на Юму», «Отверженные»), Карен Писториус («Хроники хищных городов», «Строго на запад», «Свет в океане») и Джимми Симпсон («Карточный домик», «Мир дикого запада», «Черное зеркало»).

Секрет / The Secret: Dare to Dream (США, 2020)

Драматический фильм, рассказывающий историю не так давно овдовевшей молодой женщины, вынужденной в одиночку растить троих детей, также выходит на экране на несколько месяцев позже запланированного. По сюжету фильма, снятого по одноименной мотивационной книге, из-за мощного шторма героиня теряет дом, однако на помощь ей приходит таинственный мастер на все руки. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.

Режиссером фильма выступил Энди Теннант, снявшие такие легкие фильмы, как «Молодость по страховке», «Охотник за головами», «Золото дураков» и «Правила съёма: Метод Хитча». Главные роли в картине достались Кэти Холмс («Восемь подруг Оушена», «Клан Кеннеди», «Женщина в золоте») и Джош Лукас («Ford против Ferrari», «Дж. Эдгар», «Игры разума»).

Ночной портье / The Night Clerk (США, 2020)

Еще один свежий фильм этой прокатной недели – криминальная драма «Ночной портье», в центре которой молодой человек Барт Бромли, работающий ночным портье в одной из среднестатистических гостиниц. Он очень умный молодой парень, который болен на аутизм. У него есть небольшие проблемы в общении с людьми, но Барт пытается различными способами это исправить. Не всегда его способы законны – так парень поставил в номерах скрытые камеры наблюдение, чтобы, смотря на записи на постояльцев, улучшать свои навыки коммуникации. Однако однажды в его гостинице произошло убийство.

В США фильм успел выйти на экраны еще в феврале 2020 года, при этом получив не самые лучшие отзывы. Критики отметили, что присутствующие в фильме несколько ярких персонажей, увы, не смогли оживить плохо продуманный сюжет. Главные роли в картине достались Таю Шеридану («Люди Икс», «Дэдпул 2», «Первому игроку приготовиться»), Хелен Хант («Лучше не бывает», «Изгой», «Бобби»), Ана де Армас («Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049», «Не время умирать») и Джон Легуизамо («Джон Уик», «Мулен-Руж», «Путь Карлито»). За режиссуру отвечал ветеран киноиндустрии Майкл Кристофер («Солазн», «Джиа», «Иствикские ведьмы»).

Кот под прикрытием / Spycies (Франция, 2019)

Маленьких кинозрителей порадует французская приключенческая анимация с очеловеченными животными. По сюжету, два полицейских спецагента – кот и крыса – должны раскрыть дело о похищении секретного минерала. Проблема в том, что каждый из них привык работать исключительно своими, отличными от напарника, методами. Да и сами они, мягко говоря, совсем не похожи друг на друга. Во Франции фильм вышел в прокат еще в прошлом году, получив при этом довольно средненькие отзывы.

Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody (США, Великобритания, 2018)

Биографическая лента о британском музыканте, лидеры легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри вплоть до концерта группы на фестивале Live Aid «Богемская рапсодия» стала одним из главных релизов 2018 года. Фильм собрал целую охапку престижных наград и номинация, включая четыре «Оскара» – за главную мужскую роль, монтаж, звук и звуковой монтаж.

Тем не менее, мнения критиков все равно разделились: игра Рами Малека («Мистер Робот», «Мотылек», «Не время умирать») и реконструкция концертов получили признание большинства, тогда как недостатками фильма были названы поверхностное раскрытие проблем сексуальной идентификации Меркьюри, недостаточное внимание к остальным членам группы и ряд исторических несоответствий. Но, так или иначе, зрелище это грандиозное, достойное того, чтобы пересмотреть его еще раз на большом экране.

Поезд в Пусан / Busanhaeng (Южная Корея, 2016)

Южнокорейский фантастический фильм ужасов «Поезд в Пусан» был показан вне конкурсной программы на Каннском кинофестивале 2016, а также стал самым кассовым в Южной Корее того же года, и это о много говорит. Также фильм получил преимущественно положительные отзывы, критики отмечали, что на фоне избитой истории о зомби-апокалипсисе также был затронут ряд важных социальных и политических вопросов, которые вывели фильм за рамки жанра ужасов.

Действие фильма происходит во время зомби-апокалипсиса, заставшего поезд Корейской высокоскоростной железной дороги прямо в дороге. Пассажирам поезда в Пусан – единственного города, отразившего атаки вируса – придется бороться за выживание. Среди них и менеджер Сок У – циничный трудоголик и разведенный отец малолетней дочери Су Ан, везущий девочку повидаться с матерью.

И другие фильмы в украинском прокате с 30 июля 2020 года

Также в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели: душевная история об отношениях «отец-сын» с Лиамом Нисаном «Сделано в Италии» (2020), приключенческая драма «Мой друг мистер Персиваль» (2019) о дружбе мальчика с пеликаном, немецкая романтическая драма «Встретимся онлайн» (2019), боевик с элементами фильма-катастрофы «Ураган» (2020), британская научно-фантастическую картину «Создатель» (2020), а также ряд проверенных временем хитов бокс-офисов.

Марина Григоренко