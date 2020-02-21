Оззи Осборн выпустил первый за десять лет альбом
15:43, 21 февраля 2020Кино и музыка
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В альбом вошли 11 композиций, среди которых и совместная работа с Элтоном Джоном.
из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты \ Фото из открытых источников
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, выпустивший ранее сингл Ordinary Man, записанный совместно с Элтоном Джоном, презентовал первый за десять лет сольный альбом.
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Ordinary Man - это двенадцатый альбом культового фронтмена Black Sabbath.
В трек-лист вошли 11 композиций, среди которых и совместная работа с Элтоном Джоном, и с музыкантом Post Malone, передает 112.ua.
Как сообщал УНИАН, из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.
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