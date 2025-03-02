Знаменитость не захотел вести церемонию из-за проблем со здоровьем.

Знаменитый американский актер Харрисон Форд, известный по роли археолога Индиана Джонса, отказался вести церемонию вручения "Оскар-2025" за день до кинопремии. Стало известно, какова причина такого решения артиста.

Знаменитость должен был стать одним из ведущих главного кинособытия года и вручать победителю премии желанную золотую статуэтку. Однако произошло иначе. За день до торжественного мероприятия звезда отказался от почетной миссии. Издание Entertainment Weekly, сообщает, что причиной отказа актера стали проблемы со здоровьем.

Оказалось, что незадолго до "Оскара-2025" у Форда обнаружили заболевание опоясывающий лишай. Пока что он сосредоточен на своем лечении и не может участвовать в церемонии. Поэтому роль ведущего Харрисон передал другой звезде.

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Как известно, премия "Оскар" в этом году состоится в ночь со второго на третье марта. Уже в понедельник станет известно, какой фильм одержит победу в категории "лучший", и каких актеров и режиссер признают такими же. УНИАН будет следить за событиями и сообщит список лауреатов нынешнего кинособытия. Полный перечень номинантов на премию - читайте в нашем материале.

Напомним, ранее стало известно, кто будет ведущим кинопремии "Оскар-2025" в Украине. Им станет известный украинский актер, режиссер и военный. Он будет комментировать прямой эфир для зрителей, а также будет вести предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд".

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