Jerry Heil / фото instagram.com/thejerryheil
Украинская певица, известная как Jerry Heil, опубликовала отрывок из нового клипа на трек «Эпл Мэн».
Читайте также"Думала, ты гей": Jerry Heil "слила" кусок песни из нового альбома (видео)Ролик появился на ее аккаунте в Instagram.
«Верещу потихоньку каждый вечер и скучаю, что показать вам все можно будет только после релиза! Но радует, что это скоро!» – отметила певица в подписи к видео.
На ролике Jerry ранена и выглядит шокированной. В кадре она в кожаной куртке и штанах сидит с пистолетом в руке. На заднем плане пылает машина.
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