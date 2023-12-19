Сегодня открыт прием заявок в конкурсные программы.

Следующий, 15-й, Одесский международный кинофестиваль состоится в Киеве. Мероприятие запланировано на 12-20 июля 2024 года

В пресс-службе ОМКФ отметили, что сейчас начинается прием фильмов на участие в конкурсных программах.

К подаче на участие в Национальной конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные украинские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 годах. Победители национального конкурса будут определяться в номинациях: "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" и "Лучший украинский полнометражный документальный фильм".

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В международной европейской конкурсной программе могут принять участие игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в этот же срок. Победитель Международного европейского конкурса определяется в номинации "Лучший европейский полнометражный фильм".

Фильмы, представленные для участия в конкурсных программах, также могут быть отобраны для участия во внеконкурсных программах кинофестиваля.

Прием заявок в национальную и международную конкурсные программы открыт с 19 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года.

"15-й Одесский международный кинофестиваль состоится в Киеве. Однако его сердце и душа остаются в Одессе, что будет соответственно отражено и в программах кинофестиваля", - заверили в пресс-службе.

Генеральный директор ОМКФ Алла Мачух напомнила, что прошлый фестиваль состоялся в Черновцах.

"В следующем году мы привезем Одесский международный кинофестиваль в Киев, где ожидаем не менее теплый прием от столичных киноманов и ценителей качественных зрительских артфильмов. Мы искренне надеемся, что уже в скором времени ОМКФ сможет вернуться в родной дом, в Одессу, и пригласить на праздник украинского кинематографа гостей со всего мира", – отметила Мачух.

Причины "переезда" фестиваля не сообщаются.

Одесский международный кинофестиваль - последние новости

13-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) должен был состояться в Одессе 23-30 июля 2022 года. Из-за полномасштабного вторжения РФ фестиваль не смогли провести в Украине, и он проходил на нескольких локациях мира. В частности, Национальный конкурс состоялся в рамках Варшавского международного кинофестиваля. Решение жюри отмечено лучший украинский полнометражный фильм – ленту Максима Наконечного "Видение бабочки". Лучшим документальным фильмом назвали картину "Терриконы" Тараса Томенко.

14-й ОМКФ состоялся на нескольких локациях. В частности, показы конкурсных программ и индустриальные мероприятия - в Черновцах (культурно-художественный центр им. Ивана Миколайчука), показы ретроспективных и специальных программ - в Одессе (кинотеатр Multiplex).

Впервые в истории ОМКФ его открыли украинской лентой. Фильмом-открытие стала картина Олеся Санина "Довбуш".

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