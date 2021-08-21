"Носорог" - это фильм о крови, сексе и мате.

На 12-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) представлен фильм под названием "Носорог" известного украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает корреспондент УНИАН, новый фильм Сенцова "Носорог" был представлен вне конкурса Work in Progress секции Film Industry Office. Также он отобран в конкурсную программу "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля.

На встрече со зрителями Сенцов сказал, что фестиваль - первый шаг, важный старт на пути фильма к своей аудитории.

Читайте такжеВ Одессе открылся международный кинофестиваль: видео"Если рассказать с помощью трех слов о моем фильме "Носорог", то это фильм о крови, сексе и мате. Многим такое кино не "зайдет", и я готов к этому. Но делал этот фильм искренне. Это фильм про украинских бандитов 1990-х годов. Мои все предыдущие фильмы - драмы. Мои нынешние и будущие фильмы - тоже драмы. Драма - это наша жизнь. Но в жизни, кроме этого должен быть и юмор. И в хорошем кино, даже если это серьезная драма, должно быть место для юмора", - сказал режиссер.

Он также отметил, что творчество - это отражение внутреннего мира. Надо очень сильно внутренне развиваться и тогда это будет отображаться в творчестве, в деятельности.

"Потому воровать другие идеи, использовать их в своих фильмах - так не работает... Учусь каждый день: глядя кино, анализируя свои фильмы, я писал свои сценарии. Я постоянно думаю о кино...", - акцентировал режиссер.

По его словам, он хорошо знает, чего хочет от актеров. Поэтому пока не достигнет этого, не говорит: "Стоп". В результате, зачастую приходится делать много дублей. "47 дублей для меня – реальность", - сказал он.

Украинский режиссер и сценарист Олег Сенцов известен зрителям по нескольким фильма, в частности, "Номера", который он поставил по своей одноименной пьесе. Над картиной работал, находясь в незаконном заключении в российской колонии (пьесу Сенцов передал продюсеру в письмах из тюремного заключения в Лефортово).

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Автор: Лариса Козовая