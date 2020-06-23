Объявлена дата выхода пятого сезона сериала "Люцифер"

Предстоящий пятый сезон "Люцифера" будет последним.

Netflix объявил дату выхода пятого сезона сериала "Люцифер", основанного на комиксах Нила Геймана и Сэма Кейта.

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Кроме этого, сервис опубликовал новый тизер с откровенными сценами.

Ролик длится символичные 66,6 секунд, но новых кадров там нет, только яркие эпизоды предыдущих сезонов.

Премьера пятого сезона состоится 21 августа.

Предстоящий пятый сезон "Люцифера" будет последним. Позже, появился слух, что Netflix может продлить сериал на шестой сезон.

Netflix купил права на "Люцифера" в июне 2018 года, через месяц после того, как телеканал Fox закрыл сериал после трех сезонов. Поклонники шоу в соцсетях активно просили вернуть сериал, распространяя хэштег #SaveLucifer.

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