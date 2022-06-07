Все 8 эпизодов первого сезона сериала выйдут на Netflix одновременно 14 июля 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный трейлер хоррор-сериала "Обитель зла" (Resident Evil) по мотивам одноименной серии видеоигр в жанре survival horror.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.

Все 8 эпизодов первого сезона сериала выйдут на Netflix одновременно 14 июля 2022 года.

Как сообщают западные профильные издания, события сериала будут разворачиваться в двух временных линиях и сосредоточатся на дочерях Альберта Вескера – одного из главных антогонистов серии, ответственного за создание Т-вируса.

В первой временной линии 14-летние сестры Джейд и Билли Вескер переезжают в промышленный корпоративный город Нью-Раккун-Сити, и чем больше времени они проводят там, тем больше понимают, что этот город является большим, чем кажется, и что их отец может скрывать темные секреты, которые могут разрушить мир.

Вторая временная линия будет разворачиваться примерно через 15 лет, когда на Земле осталось менее 15 миллионов человек и более шести миллиардов монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом. Уже 30-летняя Джейд изо всех сил пытается выжить в новом мире, в то время как секреты ее прошлого продолжают преследовать ее.

Главную роль в сериале исполняет британская актриса Элла Балинска, больше всего известная по фильму "Ангелы Чарли" 2019 года.

Отметим, на данный момент франшиза "Обитель зла" насчитывает шесть фильмов оригинальной серии с Милой Йовович и еще один перезапуск, выпущенный в конце 2021 года. Также было несколько анимационных фильмов, включая аниме-сериал "Обитель зла: Бесконечная тьма", выпущенный на Netflix в 2021 году.

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