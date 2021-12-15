Новая комедия с Кейджем выйдет на экраны весной.

Опубликован тизер комедийного фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Николасом Кейджем в главной роли.

Ролик опубликован на YouTube-канале медиакомпании Lionsgate Movies.

Читайте такжеПоявился первый трейлер нового шпионского триллера от Гая Ричи (видео)В ленте "Невыносимая тяжесть огромного таланта" Николас Кейдж предстает в роли самого себя - менее успешного и погрязшего в долгах.

В ролике показали, как Кейдж отдыхает в сауне с актером Нилом Патриком Харрисом, звездой "Как я встретил вашу маму". Актеры обсуждают огромный долг Кейджа, для уплаты которого звезде приходится идти на день рождения к своему опасному фанату, заплатившему за это 1 миллион долларов.

Как указано в синопсисе, Кейджа будет завербован оперативником ЦРУ, и он будет вынужден спасать себя и своих близких, исполняя свои самые знаковые роли.

Фильм в жанре приключенческий экшн выйдет в прокат 22 апреля 2022 года.

Напомним, ранее пьяного Николаса Кейджа выгнали из ресторана. Актер пришел в заведение в домашних леопардовых штанах и тапочках, напился, разулся и лез в драку.

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Автор: Анастасия Печенюк