Премьера ленты запланирована на Netflix 18 февраля.

Стриминговый сервис Netflix представил украинский трейлер фильма "Техасская резня бензопилой" - продолжения популярной одноименной хоррор-франшизы.

Ролик опубликован на YouTube-канале платформы.

Новый фильм расскажет о событиях, которые случились почти через 50 лет после первой части.

Читайте такжеNetflix снял свою версию сериала "Бумажный дом": вышел трейлер (видео)"После почти 50 лет укрытия Кожаное лицо возвращается и преследует группу молодых идеалистических друзей, которые случайно побеспокоили его изолированный личный мир в отдаленном техасском городке", - говорится в описании к трейлеру.

Режиссером ленты выступил Дэвид Блю Гарсия. Премьера ленты запланирована на Netflix 18 февраля. Первый фильм серии ужасов "Техасская резня бензопилой" был снят в 1974 году.

Напомним, английский актер Хью Лори и американский актер итальянского происхождения Марк Руффало сыграют в новом сериале для Netflix.

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