Премьера фильма запланирована на 22 марта 2024 года.

Кинокомпания NEON представила первый трейлер психологического фильма ужасов "Непорочное" (Immaculate) с Сидни Суини в главной роли.

Звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" сыграла роль Сесилии – благочестивой религиозной молодой женщины, которая получила место в известном женском монастыре в итальянской глубинке. Вскоре выясняется, что ее новый дом, кажущийся идеальным, хранит ужасные тайны.

Также в фильме сыграли исполнитель роли "Профессора" в сериале "Бумажный дом", испанский актер Альваро Морте, засветившаяся во втором сезоне "Белого лотоса" итальянская актриса Симона Табаско и другие.

Снял фильм молодой американский режиссер Майкл Мохан. До этого он снял психологический триллер "Наблюдатели" 2021 года, также с Сидни Суини в главной роли, который получил смешанные отзывы от критиков.

Как сообщал УНИАН, также сейчас в украинском прокате идет романтическая комедия "Люблю тебя ненавидеть" с Сидни Суини в главной роли.

Вас также могут заинтересовать новости: