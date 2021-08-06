Пикетчик призвал всех прекратить поддержку российских артистов.

Перед концертом российской группы "Мумий Тролль" в Киеве мужчина устроил одиночный пикет.

Об этом в Facebook сообщает ОО "Відсіч", не указывая название самой группы, но называя локацию, из чего становится понятным, о каком мероприятии и каком артисте идет речь.

Читайте такжеGreen Grey отказали в аренде крыши ЦУМа на День Независимости УкраиныНа мероприятие пришли тысячи людей, перед началом концерта образовались очереди. Мужчина-пикетчик стоял перед этой очередью с плакатом, на котором написано "Не кормите московских гастролеров во время войны".

"И один в поле воин. Вот такого пикетчика, с более чем уместным лозунгом на плакате, можно было увидеть возле Экспоцентра Украины, где сегодня гастролируют какие-то очередные запоребриковые переносчики штамма "Дельта", - отметили в "Відсічі".

Концерты российских гастролеров в Украине

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, анонсировала концерт в Одессе 14 августа в Ibiza Beach Club.

Певица Ани Лорак, которая поселилась и гастролирует в России, собирается дать пару концертов в Украине. Исполнительница готовится выйти на украинскую сцену впервые за семь лет. Согласно объявлениям, размещенным на сайте concert.ua, Каролина намерена отыграть два сольных концерта подряд в Одессе 16 и 17 августа.

Казахский рэпер, живущий и работающий на территории России, Скриптонит также приедет в Одессу, чтобы отыграть концерт. Мероприятие запланировано на 24 августа.

Автор: Ольга Робейко