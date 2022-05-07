Просмотр этих кинолент точно не оставит вас равнодушными.

Фильмы о войне в современных реалиях выглядят еще более пугающе, однако они демонстрируют страшные события и важные исторические моменты с разных ракурсов. УНИАН предлагает подборку из пяти фильмов, которые точно следует посмотреть.

1917

В киноленте отображен разгар Первой мировой войны, 1917 год. Паре молодых солдатов поручили ответственную миссию - пробраться на вражескую территорию и доставить сообщение, которое может предотвратить смерти сотен людей. Смогут ли они это сделать?

По соображениям совести

Медик американской армии времён Второй Мировой войны отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали Почёта. Фильм основан на реальных событиях. Военная драма вышла на экраны в 2016 году.

Мальчик в полосатой пижаме

В фильме показаны события Второй мировой глазами ничего не подозревающего восьмилетнего мальчика по имени Бруно.

Бруно - сын коменданта концлагеря. Однажды он подружился с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, что привело к непредсказуемым последствиям.

Дюнкерк

В основе фильма Кристофера Нолана лежит история Дюнкеркской операции, которая имела место в начале Второй мировой, когда были спасены более чем 300 тысяч солдат.

Пианист

Главный герой фильма - Владислав Шпильман, известный польский пианист, еврей по национальности. События разворачиваются во время Второй мировой. Офицер отступающей немецкой армии обнаруживает музыканта среди руин разрушенного под обстрелами города и помогает ему выжить.

Ранее УНИАН собрал 10 фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить весной.

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