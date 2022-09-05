Культовый сериал о султане Сулеймане и Роксолане транслировали в более чем 60 странах, поэтому у него очень много фанатов со всего мира.

Известный турецкий сериал "Великолепный век" стал одним из самых популярных в мире. Его перевели и транслировали в 60 странах, а зрители буквально влюбились в героев. Естественно, вопрос о том, какие сериалы, похожие на "Великолепный век" можно посмотреть, очень актуален. УНИАН рассказывает, что стоит обязательно посмотреть фанатам Сулеймана и Роксоланы.

Ветреный

События сериала разворачиваются в турецкой провинции Мардин, городе Мидьят. Две самых могущественных и влиятельных семьи города - Асланбей и Шадоглу - долгие годы враждуют. Молодой Миран из семьи Асланбей всю свою жизнь одержим мыслью отомстить за обиду семьи. Однако это только до тех пор, пока он не познакомился с юной Рейян из семьи Шадоглу - добродушной и очень красивой девочкой, которая верит в любовь.

Мехмед - завоеватель мира

Дворцовые интриги, красивые костюмы и интересная сюжетная линия - то, что ждет зрителей при просмотре этого сериала. Он рассказывает о шахзаде Мехмеде, который пытался продолжить дело своего отца и завоевать весь мир.

Султан моего сердца

Согласно сюжету, дочь писаря посольства Российской империи в Стамбуле Анна случайно знакомится с султаном Махмудом II. Тот приглашает прекрасную и умную девушку учить его детей.

Но Анна в гареме и дворце не просто так. Она становится шпионом спецслужб Российской империи в покоях владыки османской империи.

Восход Османской империи

В сюжете сериала - история о восхождении Османской империи и жизни Султана Мехмеда Завоевателя, одним из главных побед которого является взятие Константинополя. В основу положены реальные исторические факты.

Напомним, стало известно как изменилась Хюррем Султан за 10 лет.

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