Известный турецкий сериал "Великолепный век" стал одним из самых популярных в мире. Его перевели и транслировали в 60 странах, а зрители буквально влюбились в героев. Естественно, вопрос о том, какие сериалы, похожие на "Великолепный век" можно посмотреть, очень актуален. УНИАН рассказывает, что стоит обязательно посмотреть фанатам Сулеймана и Роксоланы.
Ветреный
События сериала разворачиваются в турецкой провинции Мардин, городе Мидьят. Две самых могущественных и влиятельных семьи города - Асланбей и Шадоглу - долгие годы враждуют. Молодой Миран из семьи Асланбей всю свою жизнь одержим мыслью отомстить за обиду семьи. Однако это только до тех пор, пока он не познакомился с юной Рейян из семьи Шадоглу - добродушной и очень красивой девочкой, которая верит в любовь.
Мехмед - завоеватель мира
Дворцовые интриги, красивые костюмы и интересная сюжетная линия - то, что ждет зрителей при просмотре этого сериала. Он рассказывает о шахзаде Мехмеде, который пытался продолжить дело своего отца и завоевать весь мир.
Султан моего сердца
Согласно сюжету, дочь писаря посольства Российской империи в Стамбуле Анна случайно знакомится с султаном Махмудом II. Тот приглашает прекрасную и умную девушку учить его детей.
Но Анна в гареме и дворце не просто так. Она становится шпионом спецслужб Российской империи в покоях владыки османской империи.
Восход Османской империи
В сюжете сериала - история о восхождении Османской империи и жизни Султана Мехмеда Завоевателя, одним из главных побед которого является взятие Константинополя. В основу положены реальные исторические факты.
Напомним, стало известно как изменилась Хюррем Султан за 10 лет.
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