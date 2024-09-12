Награды были вручены в 22 номинациях.

В Киеве прошла церемония вручения восьмой Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Победители были выбраны в 22 номинациях. Стало известно, кто забрал главную награду - премию за вклад в развитие украинского кинематографа.

Награждение состоялось в рамках первой Конференции Украинской Киноакадемии. Церемонию вручения премии "Золотая Дзига" провели PR-директор Украинской Киноакадемии, поэтесса Татьяна Власова и актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Первая Конференция Украинской Киноакадемии проходила 10-11 сентября.

Путем голосования были выбраны победители в 21 номинации, а обладателя премии за вклад в развитие украинского кинематографа назвал Национальный союз кинематографистов Украины. Кстати, больше всего наград собрала лента "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко, которая будет представлять Украину на кинопремии "Оскар" в 2025 году.

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Полный список победителей кинопремии "Золотая Дзига":

Лучший фильм - "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

Лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе"

Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю.А. Минзянова) - "Живая", режиссер Владлен Одуденко, продюсеры Валентин Васянович, Владимир Яценко, Анна Яценко

Лучший короткометражный документальный фильм - "Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок

Лучший анимационный фильм - "Мариуполь. Сто ночей", продюсер Андрей Палатный, режиссер София Мельник

Лучший сериал - "Перевозчица", продюсеры Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, режиссер Евгений Туник

Лучшая режиссерская работа (им. Ю.Г. Ильенко) - "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко

Лучшая музыка - Алла Загайкевич, Александр Черный, "Довбуш"

Лучшая операторская работа - Сергей Михальчук, "Довбуш"

Лучшая мужская роль - Новруз Пашаев, "Ля Палисиада"

Лучшая женская роль - Анастасия Карпенко, "Как там Катя?"

Лучшая мужская роль второго плана - Алексей Гнатковский, "Довбуш"

Лучшая женская роль второго плана - Елена Мамчур, "Ля Палисиада"

Лучшая работа художника-постановщика - Юрий Григорович, Александра Дробот, "Довбуш"

Лучший сценарий - Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"

Лучший грим - Ирина Солодовская, "Довбуш"

Лучший дизайн костюмов - Гала Отенко, Мария Керо, "Довбуш"

Лучший звук - Сергей Авдеев, "Ля Палисиада"

Лучший монтаж - Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"

Лучшие специальные эффекты - Алексей Кудима, "Ля Палисиада"

Лучшая песня - "Черепаха Аха" из фильма "Ля Палисиада", автор музыки и слов Анна Чубач

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа - Сергей Трымбач.

Напомним, ранее на Международном Венецианском кинофестивале объявили победителей. Стало известно, получило ли награду украинское кино.

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