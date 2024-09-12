В Киеве прошла церемония вручения восьмой Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Победители были выбраны в 22 номинациях. Стало известно, кто забрал главную награду - премию за вклад в развитие украинского кинематографа.
Награждение состоялось в рамках первой Конференции Украинской Киноакадемии. Церемонию вручения премии "Золотая Дзига" провели PR-директор Украинской Киноакадемии, поэтесса Татьяна Власова и актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Первая Конференция Украинской Киноакадемии проходила 10-11 сентября.
Путем голосования были выбраны победители в 21 номинации, а обладателя премии за вклад в развитие украинского кинематографа назвал Национальный союз кинематографистов Украины. Кстати, больше всего наград собрала лента "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко, которая будет представлять Украину на кинопремии "Оскар" в 2025 году.
Полный список победителей кинопремии "Золотая Дзига":
- Лучший фильм - "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
- Лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе"
- Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю.А. Минзянова) - "Живая", режиссер Владлен Одуденко, продюсеры Валентин Васянович, Владимир Яценко, Анна Яценко
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок
- Лучший анимационный фильм - "Мариуполь. Сто ночей", продюсер Андрей Палатный, режиссер София Мельник
- Лучший сериал - "Перевозчица", продюсеры Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, режиссер Евгений Туник
- Лучшая режиссерская работа (им. Ю.Г. Ильенко) - "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
- Лучшая музыка - Алла Загайкевич, Александр Черный, "Довбуш"
- Лучшая операторская работа - Сергей Михальчук, "Довбуш"
- Лучшая мужская роль - Новруз Пашаев, "Ля Палисиада"
- Лучшая женская роль - Анастасия Карпенко, "Как там Катя?"
- Лучшая мужская роль второго плана - Алексей Гнатковский, "Довбуш"
- Лучшая женская роль второго плана - Елена Мамчур, "Ля Палисиада"
- Лучшая работа художника-постановщика - Юрий Григорович, Александра Дробот, "Довбуш"
- Лучший сценарий - Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"
- Лучший грим - Ирина Солодовская, "Довбуш"
- Лучший дизайн костюмов - Гала Отенко, Мария Керо, "Довбуш"
- Лучший звук - Сергей Авдеев, "Ля Палисиада"
- Лучший монтаж - Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"
- Лучшие специальные эффекты - Алексей Кудима, "Ля Палисиада"
- Лучшая песня - "Черепаха Аха" из фильма "Ля Палисиада", автор музыки и слов Анна Чубач
- Премия за вклад в развитие украинского кинематографа - Сергей Трымбач.
Напомним, ранее на Международном Венецианском кинофестивале объявили победителей. Стало известно, получило ли награду украинское кино.