Съемки фильма "Шанг-Чи" от Marvel приостановлены

Режиссер фильма находится в самоизоляции и ожидает результатов анализа.

Съемочная группа приостановила работу над производством фильма Marvel "Шанг-Чи и легенда десяти колец".

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Это связано с проверкой режиссера Дестина Креттона на коронавирус (Covid-19), сообщает The Hollywood Reporter. Постановщик принял такое решение, поскольку у него родился ребенок и он хотел бы принять все меры предосторожности. Сейчас он находится в самоизоляции и ожидает результатов анализа.

В то же время некоторые отделы продолжают работать над картиной. Премьера "Шанг-Чи" запланирована на 2021 год.

В комиксах Шанг-Чи - сын суперзлодея Фу Манчу, который решает предотвратить план отца по захвату мира. Он считается главным мастером боевых искусств во вселенной Marvel. Создатели картины намерены переработать историю Шанг-Чи и избавиться от стереотипов.

Как сообщал УНИАН, во время съемок байопика про Элвиса Пресли в Австралии актер Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом. На данный момент производство биографического фильма приостановлено.