Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта.

Долгожданный союз Барских и Zivert, который задолго до своего появления на цифровых площадках получил статус бестселлера, уже доступен на официальном YouTube-канале Макса.

Читайте такжеФанаты определили фаворитов Евровидения 2021: кому отдали первое местоРовно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.

19 марта Макс и Zivert выпускают историю об одиночестве в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки.

Современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях. Сотни тысяч фотографий сегодня заменяют прикосновение и тепло поцелуя. Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет «силиконовая долина», искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова