Мы составили список фильмов, которые обязательно вызовут положительные эмоции.

Комедии - особенный жанр в кино, который вызывает сильные эмоции. Такие картины могут быть веселыми и жизнеутверждающими, или жесткими и сатиричными. Но равнодушным зритель точно не останется.

Мы назвали лучшие комедии всех времён с хорошими отзывами и высокими оценками. Наш список подскажет, что посмотреть вечером для позитивного настроения.

Пока не сыграл в ящик

Миллиардер Эдвард и простой автомеханик Картер - двое очень разных мужчин, объединенных общей бедой. У них обнаружили рак на поздней стадии, и обоим осталось жить не больше года. За проведенное в палате время они сближаются и составляют список предсмертных желаний - посетить чудеса света, прыгнуть с парашютом, поцеловать самую красивую девушку в мире и т.п.

Этот фильм не только смешной, но жизнеутверждающий. После его просмотра хочется особенно ценить каждый прожитый день.

Миссис Даутфайр

Эта добрая комедия для всей семьи скрасит даже самый угрюмый вечер. В главной роли - непревзойденный Робин Уильямс.

В жизни главного героя Дэниела произошла череда неудач - он лишился работы, жена подала на развод, а суд оставил любимых детей с матерью. Но Дэниел не хочет видеть детей лишь раз в неделю. Чтобы проводить с ними больше времени, он наряжается женщиной и нанимается на работу няни к бывшей жене.

Мои мысли тихие

Фильм режиссера Антонио Лукича во многих топах возглавляет самые смешные комедии украинского производства. Кино рассказывает о звукорежиссере Вадиме, которому предложили работу мечты в Канаде. Для этого ему нужно записать из природы звуки карпатских животных. Задание кажется несложным, но за Вадимом увязалась его темпераментная мама.

Всегда говори "да"

Звезда американских комедий Джим Керри в этом фильме сыграл роль угрюмого и апатичного банковского рабочего. Однажды он посещает семинар, на котором людей учат отвечать "да" на все вопросы. Герой следует этому принципу и соглашается на любые предложения. Его жизнь круто меняется: он находит девушку, а карьера идёт в гору. Но говорить "да" в любой ситуации не всегда разумно.

Мальчишник в Вегасе

Если вы ещё не смотрели эту комедию для взрослых, то многое упустили. По сюжету четверо друзей поехали в Вегас, чтобы отпраздновать грандиозный мальчишник перед свадьбой одного из них. Вечеринка удалась: на следующее утро никто ничего не помнит. Один из парней пропал, в ванной сидит тигр, а в шкафу оказывается чей-то младенец. Трое друзей пытаются выяснить, что произошло на мальчишнике и как разрешить весь этот беспорядок.

Смерть на похоронах

А эта картина понравится любителям классического британского чёрного юмора. Похороны - событие совсем не веселое. Однако у наших героев всё идёт не по плану, и именно это вызывает смех. В доме семейства появился незнакомый карлик-шантажист, родственники начинают выяснять отношения, а в ритуальном бюро перепутали тела и положили в гроб чужого мужчину.

Обратите внимание: у фильма есть ремейк 2010 года, но лучше посмотреть оригинал 2007 года.

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