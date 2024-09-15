В свое время этот украинский кинооператор получил "фантастическое" предложение работать в Москве, но отказался.

В Одессе умер известный украинский кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "За заслуги" III степени Леонид Бурлака. На его счету много фильмов, в том числе "Верность", который на Венецианском кинофестивале 1965 года получил приз "За лучший дебют".

Об этом сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов. "После длительной и тяжелой болезни, отошел в мир иной легендарный кинооператор Леонид Бурлака. Он родился в Одессе в октябре 1938 года и, как настоящий одессит, на протяжении всей жизни оставлял родной город только тогда, когда выезжал или на учебу, или в киноэкспедиции", - говорится в сообщении отделения в соцсети.

Как отмечают коллеги Бурлаки, с детства он увлекся фотографией, в 18 лет уже работал на телевидении - осветителем, ассистентом оператора, оператором, с 1961 года, еще до окончания профильного вуза - на киностудии.

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Речь идет о том, что одессит вместе с дипломом вуза получил "фантастическое для любого другого" предложение творческой работы на "Мосфильме", но отказался в жесткой форме. Сказал, что его город - Одесса.

"Его имя - в титрах фильмов, которые не только знали все в былые времена, но и помнят и многократно пересматривают сегодня, когда прошли десятки лет. Одна "Эра милосердия" ("Место встречи изменить нельзя") чего стоит... А "Верность", принесшая ее создателям и студии приз Венецианского МКФ... А "Прощай" и "Поезд в далекий август"... Четыре десятка прокатных лент, два десятка телевизионных - такой задел указан в творческой карточке оператора-постановщика, Леонида Бурлаки", - отмечается в заявлении.

Среди его фильмов также - "Мушкетеры 4 "А"", "Ребята ехали на фронт", "Волшебный круг", "Золотые башмачки", "Взять живым", "Двое в песках", "Пока не выпал снег....", "Паутина", "Без ошейника" (приз "За лучший фильм" V Открытого фестиваля фильмов для детей и юношества), "Как кузнец счастья искал".

Прощание с Бурлакой состоится на Одесской киностудии во вторник, 17 сентября, в 12.00.

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