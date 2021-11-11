История успеха и список ярких ролей в честь дня рождения актера - в материале УНИАН.

Леонардо Ди Каприо - один из наиболее востребованных голливудских актеров. Первый опыт в кино Лео получил благодаря роли в сериале "Санта-Барбара". Вскоре после этого Ди Каприо озвучили несколько заманчивых предложений, которые обеспечили ему всемирную славу.

Ранее мы рассказывали, какие фильмы с Ди Каприо считаются лучшими.

Ди Каприо в молодости и юности - биография актера

Голливудский актер родился 11 ноября 1974 года в Лос Анджелесе. Его мать работала секретарем, а отец занимался созданием комиксов. Известный факт из жизни актера, который он никогда не скрывал - его бабушка по материнской линии эмигрировала из России в Германию, ее звали Елена Смирнова. Сам актер неоднократно в интервью заявлял, что считает себя наполовину русским.

Свое имя мальчик получил при весьма забавных обстоятельствах - его мать говорила, что, будучи в музее, подошла к картине Леонардо Да Винчи и тогда почувствовала, как ребенок шевельнулся. Она решила, что это знак судьбы и назвала сына в честь великого живописца.

Детство мальчика не было безоблачным - родители развелись, когда ему исполнился годик. Несмотря на это, отец продолжал общаться с сыном и приобщать его к искусству.

О своей юности Ди Каприо говорит так:

Мы с мамой жили в районе, где были одни дилеры и проститутки. Там было довольно жутко, меня часто поколачивали. Я видел, как люди занимаются сексом на улице. И я видел, что с людьми делают наркотики: ты себе больше не принадлежишь. Я никогда не хотел этого, наркотики меня никогда не интересовали. В детстве у меня было немного друзей, в основном я проводил время с семьёй. Но именно благодаря родителям жизнь в этом квартале не так уж сильно сказалась на мне.

Леонардо Ди Каприо - номинации, значимые роли

После того, как молодой актер сам нашел себе агента, начал сниматься в рекламных роликах и принял участие в сериале "Санта-Барбара", в 1993-м году он обошел 400 человек и получил роль в картине "Жизнь этого парня". Благодаря фильму и достойной актерской игре, на него обратили внимание многие режиссёры.

Читайте также"Декстер: Новая кровь": зрителей заинтриговали намеком на продолжение сериала (видео)С тех пор на небосклоне голливуда зажглась новая звезда - Ди Каприо сыграл в таких картинах, как: "Что гложет Гилберта Грейпа?", "Полное затмение", "Ромео+Джульетта" и "Комната Марвина".

Головокружительный успех настиг Ди Каприо после "Титаника". За эту роль Лео получил гонорар в 1 миллион долларов, но после выхода фильма ему предлагали не меньше 20 миллионов за участие в новых картинах.

Сам актер в интервью 2000 года оценил свое участие в киноленте очень скромно:

Нет никакой связи между мной сегодняшним и мной в те дни, когда "Титаник" вышел в прокат и стал мировым феноменом, когда моё лицо появилось во всех уголках мира. Я никогда снова не достигну такого уровня популярности, и я не ожидаю этого. Я и не буду пытаться добиться такого успеха ещё раз.

Тем не менее, Ди Каприо не стал "актером одной роли" и блистательно сыграл во множестве других картин. К наиболее удачным работам кинокритики относят такие фильмы, как: "Дорога перемен", "Остров проклятых", "Отступники", "Поймай меня, если сможешь", "Начало", "Джанго освобожденный", "Волк с Уолл Стрит", "Великий Гэтсби" и, конечно, "Выживший", за которого получил долгожданный Оскар.

На данный момент известно, что Леонардо Ди Каприо готовится к новой роли - сектантского проповедника Джима Джонса. Сценаристы и режиссеры фильма расскажут зрителю жуткую историю - о человеке, который в 1955 году основал секту "Храм народов", а через двадцать лет пролил немало крови из-за своих религиозных убеждений.

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Автор: Кристина Кащавцева