Также рассекречено название будущей киноленты.

Известный британский режиссер Кристофер Нолан, который создал оскароносную киноленту "Оппенгеймер", продолжает работу над новыми фильмами. Стало известно, что следующим проектом 54-летнего мужчины станет мифический экшен, который снят с использованием новой технологии IMAX. Об этом пишет издание Variety.

Фильм Нолана будет иметь название "Одиссея". Эта кинолента впервые перенесет известную древнегреческую эпическую поэму Гомера на экраны IMAX. По словам представителей студии "Universal Pictures", премьера состоится 17 июля 2026 года. А само производство начнется в первой половине следующего года.

Также известно, что режиссер собрал немалый звездный состав актеров, которых можно будет увидеть в "Одиссее". Среди них есть Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

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"Нолан собирается написать сценарий и выступит продюсером ленты вместе с женой Эммой Томас под их баннером Syncopy. Древнегреческая эпическая поэма Гомера "Одиссея" остается одним из старейших произведений литературы, которое до сих пор читается современной аудиторией. Оно рассказывает о греческом герое Одиссее и его путешествии домой после Троянской войны".

Что известно о Кристофере Нолане

Кристофера мировые критики считают одним из самых влиятельных режиссеров современности. Среди известных его работ есть трилогия о Бэтмене ("Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"), "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и многие другие.

Кстати, киноленты Нолана собрали более 4 млрд долларов кассовых сборов. А в этом году он получил первый "Оскар" за режиссуру биографического триллера "Оппенгеймер".

Напомним, ранее король Чарльз III посвятил режиссера "Оппенгеймера" Кристофера Нолана в рыцари.

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