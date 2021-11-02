Екатерина Вербицкая продолжит борьбу за право на свободную жизнь.

В понедельник, 1 ноября, вышли первые две серии 3 сезона нашумевшего сериала "Крепостная".

Читайте такжеСтало известно, когда выйдет новый сезон сериала "Крепостная"Так, зрителям раскрыли главную интригу: остался ли жив любимый Кати Вербицкой Андрей Жадан? После ранения ножом прямо на пороге церкви во время венчания Жадан выжил. Но не спешим радоваться: судя по анонсу 3-4 серий, на его жизнь снова будут покушатся.

Как будет выходить сериал "Крепостная" 3 сезон

Сериал будет выходить на СТБ с понедельника по четверг в 20:15, начиная с 1 ноября, сообщает пресс-служба канала.

"Крепостная" 3 сезон ― график выхода серий

1 и 2 серии ― 1 ноября в 20:15

3 и 4 серии ― 2 ноября в 20:15

5 и 6 серии ― 3 ноября в 20:15

7 и 8 серии ― 4 ноября в 20:15

9 и 10 серии ― 8 ноября в 20:15

11 и 12 серии ― 9 ноября в 20:15

13 и 14 серии ― 10 ноября в 20:15

15 и 16 серии ― 11 ноября в 20:15

17 и 18 серии ― 15 ноября в 20:15

19 и 20 серии ― 16 ноября в 20:15

21 и 22 серии ― 17 ноября в 20:15

Почему сериал "Крепостная" стал популярным?

"Крепостная" завоевала международный рынок. В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов".

Также сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны.

Кроме того, сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал.

Автор: Виолетта Орлова