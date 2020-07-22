Актер Колин Фаррелл рассказал о новом "Бэтмене"

Премьера фильма запланирована на 1 октября 2021 года.

Известный актер Коллин Фаррелл, который в новом "Бэтмене" сыграет роль Пингвина, рассказал, что режиссер и сценарист Мэтт Ривз проделал большую работу.

"Бэтмен" будет уникальным и новым, передает SFX Magazine.

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"Мэтт Ривз проделал невероятную работу, чтобы сохранить Бэтмена знакомым, но в то же время сделать его уникальным и новым. Быть частью этой вселенной захватывающе. Я в восторге. Я смотрел фильмы о Бэтмене со своими детьми. Но этот сценарий невероятно оригинален. Он опирается на комиксы, но не заимствует что-то конкретное. Он опирается на мифологию персонажа в целом. Я не видел ничего подобного", - сказал актер.

А вот роль самого Бэтмена сыграет актер Роберт Паттинсон. По словам Фаррелла, его коллега по цеху очень талантливый.

"Он действительно очень талантливый артист, и в некотором смысле он самый настоящий Бэтмен. У нас есть иллюзия Брюса Уэйна. Так что, я думаю, Паттинсон идеально подходит для этой роли. И к тому же он хорошо выглядит в героическом костюме", - добавил Фаррелл.

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