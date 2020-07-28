Названа новая дата выхода шпионского фильма "Довод"

Главную роль в картине сыграет Джон Дэвид Вашингтон.

Названа новая дата премьеры шпионского фильма Кристофера Нолана "Довод" (в украинском прокате - "Тенет"), которую уже несколько раз переносили.

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Как сообщает variety, международный прокат начинается 26 августа - первыми "Довод" увидят зрители Бельгии, Болгарии, Хорватии, Франции, Италии, Великобритании и ряда других стран. В некоторых городах США прокат стартует 3 сентября. Последними картину увидят зрители Японии, где прокат начнется 18 сентября. Однако в некоторых странах сроки еще уточняют. Даты выхода в Украине пока нет.

Картину переносили три раза. Сначала лента должна была выйти 17 июля, потом ее перенесли на 31 июля. Позже релиз сместили еще на две недели - на 12 августа 2020 года, и вот сейчас появилась новая дата премьеры, передает 112.ua.

Главную роль в картине сыграет Джон Дэвид Вашингтон. Также в фильме появятся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана. Длительность фильма составляет 149 минут 59 секунд (почти 2,5 часа). Во время съемок шпионского боевика Кристофера Нолана "Довод" разбили настоящий Boeing.

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