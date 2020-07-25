В парке в центре Киева открывается кинотеатр с бесплатными показами

Сегодня можно посмотреть "Мои мысли тихие", Антонио Лукича.

Сегодня, 25 июля, в центре Киева открывается уникальный кинотеатр. Киновернисаж под открытым небом — это летний кинотеатр в парке Шевченко, где будут показывать украинское кино. Кинотеатр, все показы в котором будут бесплатными, открывают Up Ua Studio при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Шевченковской районной администрации, пишет НВ.

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Летняя площадка нацелена на продвижение и популяризацию украинского кино, ведь после закрытия кинотеатров на карантин и работы в ограниченном формате в нынешних условиях, отечественные киномейкеры оказались в неконкурентных условиях.

Киновернисаж покажет зрителям лучшие фильмы украинского кино последних лет. В программе — игровое кино, авторские фильмы, которые боролись за призы на фестивалях, самые яркие фильмы дебютантов, детское и документальное кино.

«Мы хотим, чтобы украинских актеров и режиссеров легко узнавали, чтобы они стали настоящими звездами, как голливудские. Чтобы зритель любил и смотрел украинское кино. Все показы бесплатные, это даст возможность многим выбрать себе фильм по душе и просмотреть его на большом экране», — прокомментировала открытие продюсер проекта и основательница UP UA Studio Полина Герман.

Фильмом-открытием станет дебютная игровая картина Антонио Лукича Мои мысли тихие, которая стала одним из самых громких украинских фильмов 2019 года. Картина собрала в прокате более 9 млн гривен, получила призы на кинофестивалях в Карловых Варах и Одессе, а также четыре награды Украинской киноакадемии Золотая Дзиґа. Фильм представит съемочная группа.

Расписание первой недели Киновернисажа под открытым небом:

Ежедневно в 20:30

25 июля — Мои мысли тихие, 2019, реж. Антонио Лукич. Фильм представит съемочная группа.

26 июля — Запрещенный, 2019, реж. Роман Бровко. Фильм представит съемочная группа.

27 июля — Неприятность на 5 baksiv, 2019, реж. Мирослав Латик.

28 июля — Когда падают деревья, 2018, реж. Марыся Никитюк.

29 июля — Фокстер&Макс, 2019, реж. Анатолий Матешко.

30 июля — Припутни, 2017, реж. Аркадий Непиталюк.

31 июля — Герой моего времени, 2018, реж. Тоня Ноябрева. Фильм представит съемочная группа.

Площадка будет работать ежедневно с 25 июля до 15 сентября. Вход на все показы бесплатный.

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