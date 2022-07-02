Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину кинокомпания Universal Pictures заявила о том, что окончательно уходит из России и закрывает офис.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на источники в компании.

Ранее Universal Pictures отправила ряду кинотеатров сообщение о том, что операции компании свернут в течение нескольких месяцев.

"Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", – говорится в письме Universal.

Война в Украине и кинокомпании:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.

В марте 2022 года крупные голливудские кинокомпании, включая Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount, заявили о приостановке проката в России.

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