Стали известны первые подробности работы над второй частью киноленты.

Известный американский мистический триллер "Константин" с Киану Ривзом может получить продолжение. Об этом пишет издание Independent.

Актер Киану Ривз, который в 2005 году сыграл главную роль Джона Константина в киноленте, намекнул об этом в новом интервью. Мужчина отметил, что долгое время думал с создателями ленты над сценарием и в конце концов одна из киностудий одобрила их идею продолжения.

"Мы пытались снять этот фильм более десяти лет, и только недавно мы собрали историю и представили ее DC Studios, и они сказали: "Хорошо". Итак, попробуем написать сценарий", - рассказал актер.

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Ривз больше не стал вдаваться в подробности, а лишь отметил, что главный герой столкнется с новыми испытаниями. К слову, над сюжетом работает сам Киану, а также режиссер Фрэнсис Лоуренс и сценарист Акива Голдсман.

"Наконец нам дали разрешение продолжить и сделать нашу версию Константина, потому что люди всегда сохраняют его, чтобы он стал частью какой-то общей вселенной, или какого-то телевизионного проекта, или еще чего-то", - добавил сценарист.

Что известно о фильме "Константин"

Фильм "Константин" снят по мотивам комиксов Hellblazer. По сюжету, главному герою Джону Константину удалось побывать в аду и вернуться обратно. Он имеет особенность от рождения - способность распознавать новых ангелов и демонов, которые блуждают по земле в виде людей. Поэтому мужчина, которого возродили против собственной воли, становится охотником на демонов.

Главные роли сыграли: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа Лабаф и Тильда Суинтон и другие.

Напомним, ранее стала известна дата выхода второго сезона сериала "Одни из нас".

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