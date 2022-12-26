Кейт Уинслет пробыла под водой без дыхания более семи минут.

Английская актриса Кейт Уинслет, кажется, ради роли и съемок в фильмах готова на многое, даже побить рекорд своих коллег. Во время съемок "Аватара 2" ей пришлось находиться под водой без дыхания более 7 минут. Если быть точными, то она сумела задержать дыхание на 7 минут 14 секунд.

Таким образом она побила рекорд Тома Круза, который не дышал 6 минут на съемках боевика "Миссия невыполнима: Племя изгоев" 2015 года.

"Бедный Том. Я имею в виду, что я совсем не знаю Тома, я никогда не встречала его в своей жизни, но уверена, что ему надоело слушать эту историю о том, как я побила его рекорд", - цитирует Уинслет издание USA Today.

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Фильм "Аватар: Путь воды"

Вторую часть истории от Джеймса Кэмерона зрители ждали около 13 лет. Научно-фантастический фильм, первая часть которого собрала почти 3 миллиарда долларов кассовых сборов, в Украине стартовал в прокате с 15 декабря.

"Аватар: Путь воды" считается одним из самых ожидаемых фильмов 2022 года. Ранее УНИАН уже сообщал, чем удивит продолжение легендарной истории и стоит ли идти на 3-часовой фильм в кинотеатр.

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