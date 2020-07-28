Кэти Перри отложила выход нового альбома Smile

Чтобы поддержать фанатов, певица будет выходить в прямой эфир и делиться новостями.

Американская певица Кэти Перри отложила релиз своего нового альбома Smile.

Читайте такжеКэти Перри выпустила яркий клип, снятый украинским режиссером (видео)Об этом певица сообщила в своем Instagram.

«Я не хочу бросать в вас эту плохую новость, как пирог в лицо, но если есть что-то, чему меня научил 2020, то это не слишком привязываться к планам и быть податливым… Из-за неизбежных задержек производства мой альбом будет выпущен через несколько недель, 28 августа», – отметила она.

Чтобы поддержать фанатов, начиная со 2 августа и до тех пор, пока альбом не выйдет, певица будет выходить в прямой эфир на полчаса и делиться новостями.

Ранее УНИАН сообщал, что Кэти Перри рассказала о самочувствии на последних неделях беременности.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram