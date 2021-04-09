Такой Зарицкую еще не видели / фото instagram.com/kazka.band

Лидер украинской группы Kazka Александра Зарицкая взбудоражила сеть пикантным снимком.

Читайте такжеСолистка KAZKA сменила имидж и засветила пышную грудьНа опубликованном в Instagram фото певица запечатлена в образе эльфийки. 

Кроме того, Зарицкая позирует топлес, прикрыв грудь волосами и прикасаясь к лицу веткой сухоцвета. Из-под прядей видно острое ушко.

Кадр получился очень чувственным, сеть в восторге от образа солистки Kazka.

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Автор: Ольга Робейко