Премьера 8-серийного сериала состоится 2 октября 2022 года.

Вышел первый трейлер предстоящего сериала "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire) по мотивам знаменитого готического романа американской писательницы Энн Райс.

Сообщается, что премьера 8-серийного сериала состоится 2 октября 2022 года на телеканале AMC.

Главные роли в сериале исполнят Сэм Рид ("Клуб бунтарей", "71") и Джейкоб Андерсон (Серый червь из "Игры престолов", "Оверлорд").

Как и в романе, действие сериала начнется в XIX веке в Луизиане, а в центре сюжета окажутся два вампира – Луи де Пон дю Лак и Лестат де Лионкур, являющиеся главными персонажами цикла романов Энн Райс "Вампирские хроники".

Отметим, до этого романы из этого цикла уже экранизировались на "большом экране". Так, в 1994 году был выпущен первый том саги "Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира", где главные роли сыграли Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Кристиан Слейтер и Кирстен Данст. Последующие два тома были объединены в кинофильм "Королева проклятых" 2002 года, где центральные роли исполнили Стюарт Таунсенд, Алия и Венсан Перес.

Как сообщал УНИАН, еще в начале 2020 года года AMC Networks приобрела права на 18 романов Энн Райс, и "Интервью с вампиром" стал первым объявленным сериальным проектом в рамках сделки. В случае успеха первой экранизации AMC планирует запустить целую франшизу.

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