Судьи были в восторге от того, как Меловин исполнил румбу.

В седьмом эфире шоу "Танцы со звездами"зрители неожиданно увидели танцовщицу Илона Гвоздеву - она комментировала номер MELOVIN.

На этот раз Илоне пришелся по вкусу номер артиста, в отличие от предыдущего, когда Гвоздева была приглашенной судьей шоу.

Читайте такжеВойтенко станцевал без партнерши на "Танцах со звездами" после разрыва с женой (фото, видео)Артист и его партнерша Лиза Русина исполнили румбу под живое исполнение Артема Пивоварова. Своим танцем они вызывали восхищение даже у самой строгой судьи проекта - Екатерины Кухар. "Твои стопы идут в правильном направлении - к финалу", – сказала она.

В свою очередь, Илона Гвоздева, которая неожиданно появилась на шоу, назвала румбу MELOVIN потрясающей. "Я увидела очень классную работу бедер, была крутая кукарача, ты очень круто открывал руки и, действительно, твоя партнерша чувствовала себя в руках действительно крутого партнера. Спасибо тебе", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в седьмом эфире шоу "Танцы со звездами" из проекта ушли сразу две пары - Джамала и Антон Нестерко и Стас Горуна и Даниэла Преап.

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Автор: Ольга Робейко