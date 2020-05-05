SpaceX Илона Маска отправит Тома Круза в космос для съемок боевика

Над фильмом также работает NASA.

Американский актер Том Круз и компания Илона Маска SpaceX готовят боевик, который планируют снимать в космосе.

Читайте такжеВ Голливуде разрабатывают новый фильм по франшизе G.I. Joe - СМИОб этом пишет Deadline.

По сообщениям источников, фильм точно не будет продолжением франшизы «Миссия невыполнима».

У проекта пока что нет студии, он находится на ранней стадии разработки.

Над фильмом также работает NASA. Снимут ли его в космосе полностью или частично, не уточняется.

Ранее УНИАН писал, как съемки фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом перенесли из-за коронавируса.