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SpaceX Илона Маска отправит Тома Круза в космос для съемок боевика

14:28, 05 мая 2020
Кино и музыка
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Тома Круза отправят в космос / скриншот

Читайте такжеВ Голливуде разрабатывают новый фильм по франшизе G.I. Joe - СМИОб этом пишет Deadline.

По сообщениям источников, фильм точно не будет продолжением франшизы «Миссия невыполнима».

У проекта пока что нет студии, он находится на ранней стадии разработки.

Над фильмом также работает NASA. Снимут ли его в космосе полностью или частично, не уточняется.

Ранее УНИАН писал, как съемки фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом перенесли из-за коронавируса.

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Теги: #SpaceX#Илон Маск