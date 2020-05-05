SpaceX Илона Маска отправит Тома Круза в космос для съемок боевика
14:28, 05 мая 2020Кино и музыка
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Над фильмом также работает NASA.
Тома Круза отправят в космос / скриншот
Американский актер Том Круз и компания Илона Маска SpaceX готовят боевик, который планируют снимать в космосе.
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По сообщениям источников, фильм точно не будет продолжением франшизы «Миссия невыполнима».
У проекта пока что нет студии, он находится на ранней стадии разработки.
Над фильмом также работает NASA. Снимут ли его в космосе полностью или частично, не уточняется.
Ранее УНИАН писал, как съемки фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом перенесли из-за коронавируса.
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