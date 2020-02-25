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Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" в Венеции перенесли из-за коронавируса

09:30, 25 февраля 2020
Кино и музыка
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Том Круз / REUTERS

Об этом сообщил представитель студии Paramount Pictures, пишет The Wrap.

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Картина Кристофера Маккуорри с Томом Крузом в главной роли должна выйти в прокат 23 июля 2021 года. Из соображений безопасности актеров и съемочной группы съемки в Венеции, которые должны были продлиться три недели, приостановили. Повлияет ли это на дату премьеры, не сообщается. Представитель студии добавил, что Круз не присутствовал на съемках в Италии.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 24 февраля в Италии зарегистрировано уже 229 случаев инфицирования COVID-19.

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Теги: #венеция#коронавирус